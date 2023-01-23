Оперативники БЭП Борисовского РУВД установили факт крупного хищения руководителем жилищно-строительного производственного кооператива.

Известно, что 47-летняя борисовчанка одновременно возглавляла в городе несколько ЖСПК. В 2021 году она перечислила со счета одного из них на счет другого более 59 тысяч рублей, приобрела за эти средства квартиру, которую оформила на супруга.

Через несколько месяцев женщина продала жилье по рыночной стоимости, выручив 32 тысячи долларов. Часть денег потратила, но большинство хранила по месту жительства. При обыске у нее изъято более 28 тысяч долларов и 500 евро.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.