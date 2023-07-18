Председатель партии «Белая Русь» против выборов по партийным спискам

Председатель недавно созданной партии «Белая Русь» Олег Романов высказался против выборов по партийным спискам.

«Я не поддержу мысль о том, что следующие выборы ознаменуют собой переход к смешанной избирательной системе. Мне кажется, для нашей страны это вопрос непростой, и я не уверен, что выдвижение депутатов по партийным спискам в парламент или в местные Советы соответствует политической культуре и менталитету нашего народа. Белорусские граждане хотят видеть прежде всего человека — и потом апеллировать к нему, а не к абстрактному партийному списку. Поэтому мне ближе мажоритарная система — та, которая сегодня есть в нашей стране. С другой стороны, полностью исключать возможность более активного участия партий в избирательном процессе я бы не стал. Может быть, мы и здесь найдем какой-либо свой способ взаимодействия государства и партий», – заявил Олег Романов во время «круглого стола» по партийному строительству в издании «Беларусь сегодня».

Впрочем, позиция Романова, может быть, самая честная из всех партийных вождей, структуры которых прошли перерегистрацию в Минюсте. Они периодически говорят о необходимости выборов по партийным спискам. Но забывают сказать о том, что смысл существования разных партий и, соответственно, выборов по партийным спискам — конкуренция разных программ, разных подходов, разного видения курса развития. Конкуренция не столько людей, сколько идей как основа борьбы за власть.

Но о какой конкуренции политических идей можно говорить в Беларуси, если зарегистрированы только партии, целиком и полностью поддерживающие нынешний курс? Фактически — филиалы партии «Белая Русь», которая в своих уставных документах прямо записала, что является политическим объединением сторонников Александра Лукашенко. Но ведь и либерал-демократы, и коммунисты, и члены малоизвестной Республиканской партии труда и справедливости тоже его сторонники. В этой ситуации, действительно, в выборах по партийным спискам нет никакого смысла, кроме декоративного.

Некоторые политологи уверяют, что Беларусь в партийном строительстве копирует Китай, где помимо Компартии, есть еще восемь официальных партий, не оспаривающих права коммунистов на власть. Но китайская система куда умнее и сложнее.

Дело в том, что китайские малые партии все-таки отражают интересы разных групп населения. Так, например, Рабоче-крестьянская демократическая партия Китая — это партия работников здравоохранения, медицины и смежных областей науки и техники.

Демократическая лига Китая — партия работников образования и науки.

Лига демократической автономии Тайваня объединяет выходцев из Тайваня.

И так далее. Одни представляют интересы реэмигрантов, другие технической интеллигенции, третьи — деятелей культуры и науки…

А у нас все партии представляют сторонников Александра Лукашенко.

Другое отличие: в Китае все зарегистрированные партии представлены в Народном политическом консультативном совете. Причем, малые партии имеют в сумме более трети голосов. У нас партиям вообще не дали права выдвигать делегатов Всебелорусского народного собрания.

Так что не будем себе льстить: белорусское партийное строительство идет даже не по китайскому образцу…