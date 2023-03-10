Председатель Нацбанка Павел Каллаур получил предупреждение

Банки плохо консультируют по поводу возможных маршрутов платежей и затягивают рассмотрение кредитных заявок.

А министр сельского хозяйства Игорь Брыло может не сносить головы – вместе с председателями облисполкомов ему придется отвечать за падеж скота.

Александр Лукашенко 10 марта в Доме правительства провел заседание Совета министров.

Экономика всему голова

«Все зиждется на экономике, — сказал Лукашенко на заседании Совмина. — Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами — все в экономике. Будет экономика — все остальное мы решим. На протяжении года мы не раз проводили совещания, вырабатывали упреждающие и компенсирующие меры, оценивали их действенность, находили окна возможностей. Таким образом получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали».

Хата каких чиновников с краю?

«С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода — достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного», — отметил Александр Лукашенко. И напомнил, что в в августе 2022 года поставил правительству задачу восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье: «Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, — это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне».

Что будет расти – зарплата или цены?

В декабре 2022 года в Беларуси начала расти реальная заработная плата.

«Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике, — сказал Лукашенко. — Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился.

Конечно, особое внимание — борьбе с инфляцией. Цены — вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (монетарными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми.

Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд — все должно быть в достатке. В приоритете — от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, «Белгоспищепрома», местных органов власти — обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, — пожалуйста, на экспорт. Там зарабатывайте. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок — будете успешно работать даже в самом жестком регулировании. И люди нас поймут и будут довольны».

Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей (или на 3 миллиарда больше, чем в 2021-м). Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать».

Выжать Китай по максимуму

Как прозвучало на Совмине, «среди стран дальней дуги главным стратегическим партнером Беларуси остается Китай».

«Китай для нас сегодня — это точка опоры во всем огромном Азиатском регионе. Готовность к сотрудничеству у китайцев колоссальная. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на $3,5 млрд. Теперь не упустите время из-за бесконечных проработок и согласований. Читай — волокиты.

Мы должны не только нарастить товарный поток, но и взять технологии, создать у себя передовые производства. Нужно выжать максимум и восстановить активность китайских бизнесменов на нашей территории, увеличить в несколько раз китайские инвестиции. Интерес к Беларуси в Поднебесной огромный».

«Губернаторы» ответят за гнилые яблоки

И возьмутся за торговые сети.

КГК регулярно заявляет о проблемах со стабилизационными фондами: плохие условия хранения, низкое качество продукции, выборки нет.

«Спрос с губернаторов будет серьезный, — предупредил Лукашенко. — Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все завяло и сгнило.

Вопрос к губернаторам: кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? Но это только одна сторона медали. Как в эту цепочку встроены торговые сети? Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле. Я обращаюсь к губернаторам: возьмитесь за данный вопрос со всей серьезностью.

Продовольствие сейчас — это золотая жила. Цены сумасшедшие, таких никогда не было и, возможно, не будет. Поэтому уже сегодня думайте, где будем хранить».

Государство в государстве

Немало критики прозвучало на Совмине и в адрес банкиров. Основных претензий две. Первая — недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей (хромает даже консультационная поддержка). Вторая — затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок.

«При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате, — заметил Лукашенко. — Я предупреждаю Вас, Павел Владимирович (Каллаур, Председатель правления Национального банка). У нас банковская система — как будто государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно».

Банковский сектор должен создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей: «Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут. Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты.

Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Что-то упустим сейчас — потом будет трудно наверстать, невозможно…»

Игорь Брыло ответит головой

Речь идет о падеже скота.

«Ребята, мужики, губернаторы, это вам тяжело обойдется, — пригрозил Лукашенко. — Никто вас уговаривать больше не будет. Рядом или впереди будет министр стоять. Он у нас доктор, ветврач. Вы головой ответите вместе с губернаторами».