Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рекламирует «Вечернее шоу с Андреем Малаховым»

«Одна из популярных передач телеканала «Россия» — воскресная программа «Песни от всей души. Вечернее шоу с Андреем Малаховым», — говорит Рогачук. — В гостях у известного телеведущего за одним большим столом собираются его новые герои: таланты-самородки, кому есть чем гордиться и поразить страну. В перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и известные хиты.

В первых числах марта состоялась запись программы на тему «Душевные песни и их исполнители». В числе участников была наша землячка Марина Житенева — артистка Брестского городского духового оркестра.

В качестве одного из подарков она презентовала Андрею Малахову оригинальный тематический торт, который испекли на ОАО «Берестейский пекарь».

В ближайшее воскресенье, 12 марта, передача выйдет в эфир на телеканале «Россия».

Приглашаю всех посмотреть и послушать песни в исполнении нашей талантливой брестчанки!»