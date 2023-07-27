Представлены подложные документы: Минздрав забрал лицензию у медцентра «Новое зрение»

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля выявлены нарушения законодательства о лицензировании, допущенные иностранным медико-фармацевтическим унитарным предприятием «Медицинский центр «Новое зрение».

«Соискателем для предоставления лицензии на медицинскую деятельность в Минздрав представлены подложные документы с недостоверными сведениями об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии, — сообщает телеграм-канал Официальный Минздрав. — С целью введения в заблуждение также использовались не соответствующие действительности документы о помещениях и медицинских изделиях, оформленные на юридическое лицо до его создания и регистрации.

Изложенные факты рассмотрены комиссией Министерства здравоохранения и нашли свое подтверждение.

На основании изложенного Коллегией Минздрава 27 июля 2023 г. принято решение о прекращении действия лицензии УП «Медицинский центр «Новое зрение» на медицинскую деятельность с даты ее выдачи, а также лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 27 июля 2023 г.

Важно: доступность офтальмологической медицинской помощи в стране сохранится. Такого рода медицинские услуги широко оказываются в государственных учреждениях здравоохранения республики и частных медицинских центрах, имеющих лицензию Минздрава. На медицинские центры «Новое зрение» приходится всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи.

Квалифицированным врачам-офтальмологам и другим сотрудникам медицинских центров «Новое зрение» будет предложено трудоустройство в организациях государственной системы здравоохранения».