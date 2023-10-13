Всех поклонников экстремальных видов спорта и мощных моторов ждет захватывающее событие — «ТракторШоу». Это мероприятие запланировано на 14 октября и пройдет в индустриальном парке «Великий камень». Праздник организован в честь 70-летия белорусского тракторостроения, которое имеет глубокие корни в истории страны.

Именно в этот день, 14 октября, но 1953 года, был выпущен первый трактор полностью белорусского производства. В честь этого знаменательного события Минский тракторный завод подготовил разнообразную развлекательно-познавательную программу для всех гостей.

На мероприятии будут проводиться экстремальные гонки на тракторах, проходящие на специально подготовленной трассе с грязью, лужами и другими препятствиями. Восемь команд, представляющих различные области и даже сельскохозяйственную академию, сразятся в гонках, демонстрируя свое мастерство и азарт. Однако гонки не будут проходить без призов. Организаторы предусмотрели три трактора в качестве призов для победителей и призеров гонки.

На мероприятии также будет представлена выставка современной и ретротехники, а желающие смогут даже прокатиться на флагманских моделях тракторов Belarus Tractors. Для маленьких гостей будет организован детский тракторный паровозик.

Какой праздник обходится без музыки и песен? Специальным гостем мероприятия станет известный исполнитель — Серега.

Мероприятие пройдет в индустриальном парке «Великий камень», расположенном в Смолевичском районе. Вход на мероприятие бесплатный, и оно начнется в 11:00.