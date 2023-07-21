Правозащитники из Беларуси могут получить премию ООН в области прав человека

Председатель Генеральной Ассамблеи объявил лауреатов Премии ООН в области прав человека за 2023 год.

В их числе – незарегистрированный белорусский правозащитный центр, соцсети которого в Беларуси признаны экстремистскими, а лидер, Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий – находится за решеткой), Жюльен Лусенж из Демократической Республики Конго, Амманский центр исследований в области прав человека, Хулио Перейра из Уругвая и Глобальная коалиция «За всеобщее признание права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду».

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Церемония вручения премии 2023 года состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в декабре 2023 года в рамках мероприятий, посвященных Дню прав человека.

«Присуждение премии – это сигнал всем защитникам прав человека по всему миру о том, что международное сообщество признательно им и поддерживает их усилия по продвижению прав человека», – подчеркнул, объявляя имена лауреатов, Чаба Кёрёши, председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Учрежденная Генеральной Ассамблеей в 1966 году премия была впервые присуждена 10 декабря 1968 года, в годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Премия присуждается каждые пять лет за «выдающиеся достижения в области прав человека». В разные годы премию получили Джимми Картер, Нельсон Мандела, д-р Денис Муквеге, Элеонора Рузвельт, Малала Юсафзай и Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Как отбирают лауреатов

Специальный комитет отобрал лауреатов из более чем 400 номинаций, полученных от государств-членов, системы ООН и гражданского общества. Комитет возглавляет Председатель Генеральной Ассамблеи, а в его состав входят Председатель Экономического и Социального Совета, Председатель Совета по правам человека, Председатель Комиссии по положению женщин и Председатель Консультативного комитета Совета ООН по правам человека. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) оказало поддержку специальному комитету.

Церемония вручения

Церемония вручения премии 2023 года состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в декабре 2023 года в рамках мероприятий, посвященных Дню прав человека. Точная дата церемонии будет объявлена в ближайшее время.

Кто есть кто

Жюльен Люсенж – общественный лидер, миротворец и активный правозащитник. Уже более 40 лет она последовательно и бескомпромиссно способствует продвижению прав женщин в Демократической Республике Конго. Она занимается предотвращением и сокращением сексуального и гендерного насилия, расширением участия и лидерства женщин в миростроительстве, политической деятельности и гражданском обществе. Жюльен дает женщинам возможность контролировать свою жизнь и влиять на свои сообщества.

Амманский центр исследований в области прав человека (ACHRS), Иордания — независимый региональный научный центр защиты интересов, исследований и обучения по вопросам прав человека и демократии. Его деятельность способствует распространению культуры прав человека. Он охватывает пять приоритетов, включающих ключевые вопросы прав человека: право на жизнь, право думать, право говорить, право на участие и права человека женщин.

Хулио Перейра – общественный просветитель и активист, работающий с наиболее маргинализованными сообществами. Он оказывает лечебно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями и обеспечивает им доступ к ортопедическим изделиям, протезам и медикаментам. Его внимание также сосредоточено на искоренении детской смертности, отсева из школы, недоедания и подростковой беременности. Кроме того, он руководит проектами по детскому труду и недоеданию, а также по оказанию первичной медико-санитарной помощи в деревнях, сельских и маргинализированных районах и районах с высоким уровнем торговли наркотиками.

Глобальная коалиция организаций гражданского общества, коренных народов, общественных движений и местных сообществ «За всеобщее признание права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду» — входят более 1350 организаций и других структур из 75 стран мира.

Коалиция сыграла решающую роль в достижении исторического признания права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Совет по правам человека признал это право 8 октября 2021 года в резолюции 48/13, за которой последовала резолюция 76/300 Генеральной Ассамблеи, принятая 28 июля 2022 года. Этот важный шаг вперед в области прав человека является прямым результатом настойчивых усилий Коалиции.