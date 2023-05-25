Правды о судьбе сына не дождалась: умерла мама Дмитрия Завадского

Сегодня днем умерла Ольга Завадская, мама похищенного в 2000 году телеоператора Дмитрия Завадского.

Осенью минувшего года Ольга Григорьевна получила первую группу инвалидности. Последние годы была прикована к инвалидному креслу. У нее просто гремучая смесь серьезных диагнозов – сахарный диабет, онкология, диффузная полинейропатия (когда постепенно отказывают руки-ноги). Ольга Григорьевна прошла десятки сеансов химиотерапии, облучение. От каких-то сеансов было лучше, от каких-то — хуже. Но в последние годы от химиотерапии она отказалась.

«Со здоровьем у меня не очень хорошо, я теперь больная лежачая, уже даже не сидячая, – рассказывала она два года назад «Народной Воле». – Муж меня везде тягает за собой на руках и танцует вокруг меня всё время. Понимаю, что ему тяжело, но хорошо, что он рядом. Дай Бог Сергею здоровья и терпения!

После облучения у меня и речь немного нарушилась, и слух. В общем, всё имеет свои последствия… Но я по натуре неунывающая. Тяжело, конечно, но терпимо…»

В последнее время Ольга Григорьевна не могла передвигаться даже при помощи ходунков, практически не могла говорить. Но пока могла, пыталась добиться правды о судьбе сына.

ДОСЬЕ

Дмитрий Завадский родился 28 августа 1972 года.

С 1994-го по 1997 год – личный оператор А.Лукашенко.

С января 1997 года – оператор Общественного российского телевидения (ОРТ).

Весной 1997 года был арестован вместе с журналистом ОРТ Павлом Шереметом за репортаж о прозрачности белорусско-литовской границы и условно осужден на полтора года лишения свободы.

С октября 1999-го по май 2000 года работал в Чечне, где вместе с Шереметом снимал для ОРТ фильм «Чеченский дневник».

7 июля 2000 года при невыясненных обстоятельствах исчез по дороге в аэропорт.

Похищение Дмитрия Завадского официально считается раскрытым. Виновными в нем были признаны офицеры спецподразделения МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик (приговорены к пожизненному заключению), бывший курсант Академии МВД Алексей Гуз (приговорен к 25 годам лишения свободы), а также ранее трижды судимый гражданин Сергей Савушкин (приговорен к 12 годам лишения свободы). Однако осужденные не признали своей вины ни по одному из вмененных им эпизодов..

Тело пропавшего журналиста до сих пор не обнаружено. Где могила сына, его мама так и не узнала.