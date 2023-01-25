Правда ли, что женщинам нужно больше сна, чем мужчинам?

Учёные только недавно стали изучать сон женщин. Раньше считали, что мужчины и женщины спят одинаково. А сегодня говорят, женщинам нужно больше времени, чтобы выспаться. И исследования это подтверждают! Но дольше — не значит качественнее.

Чем различается сон мужчин и женщин

В целом нормы для мужчин и женщин не различаются. Взрослым людям в среднем нужно от семи до девяти часов сна, а подросткам — от восьми до десяти. Тем не менее женщины и мужчины спят по-разному. Одинаковые рекомендации — результат того, что сон женщин недостаточно изучен (как и многое другое).

У мужчин и женщин не совпадают циркадные ритмы — «внутренние часы», которые регулируют активность в течение дня. Женщины чаще бывают «жаворонками», то есть раньше встают и раньше ложатся, пишет burninghut.ru.

У мужчин и женщин отличается архитектура сна — соотношение различных фаз. У женщин короче период дремоты, поверхностного сна. И длиннее период глубокого сна. Интересно, что разница проявляется после 30 лет.

Обычно женщины быстрее засыпают. Однако они чаще страдают от апноэ и синдрома беспокойных ног, что сказывается на качестве сна. Статистически заметная разница проявляется после полового созревания.

Почему женщины спят дольше

Исследование учёных из Мичигана показало, что женщины спят дольше мужчин. Разница с учётом дневного сна составила от 5 до 28 минут. Причину видят в том, что у женщин страдает качество сна, поэтому они пытаются наверстать за счёт количества.

Женщины на 40% чаще страдают от бессонницы и прерывистого сна. Исследование 2021 года показало, что со вторым часто сталкиваются мамы маленьких детей. Из-за постоянных пробуждений они могут всю ночь проводить в полудрёме и не восстанавливаться. Это вызывает типичные последствия недосыпа: плохое настроение, сложности с концентрацией внимания и, как ни странно, проблемы с засыпанием. Чем больше детей, тем хуже спят женщины. На сон отцов количество детей не влияет.

Что влияет на качество сна женщин?

Вторая смена

На женщин часто ложится значительная часть домашних дел, уход за маленькими детьми, заболевшими близким и престарелыми родственниками. Женщинам приходится вставать пораньше, чтобы приготовить завтрак для всей семьи. Отправляться спать попозже, чтобы уложить детей и закончить дела по дому. И просыпаться ночью, если кому-то из близких нужна помощь.

Ежемесячные гормональные колебания

Проблемы со сном у женщин — один из возможных симптомов ПМС. Исследование американских учёных показало, что женщины могут тяжелее засыпать, беспокойно спать и просыпаться среди ночи. Это влияет на качество сна и усиливает другие симптомы ПМС: тревожность, раздражительность и усталость.

Беременность

Во время беременности в организме женщины происходят гормональные изменения, меняется форма тела. Многие беременные сталкиваются с пищеварительными проблемами. Например, страдают от изжоги. Почти всем приходится чаще ходить в туалет, в том числе по ночам. В результате больше половины беременных жалуются на бессонницу.

Период менопаузы

Один из симптомов менопаузы — приливы, то есть резкое ощущение жара во всём теле. Приливы часто происходят ночью и мешают женщинам высыпаться. Исследование учёных из Стэнфорда показало, что в период менопаузы 80% женщин испытывают сложности со сном, и связано это в первую очередь с ночными приливами.

Проблемы со здоровьем

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами, которые могут вызывать бессонницу: тревожностью и депрессией, необходимостью часто ходить в туалет, недержанием мочи, изжогой.

Что в итоге

Женщины часто страдают от низкого качества сна. С одной стороны, на это влияют физиологические причины: естественные гормональные перепады и проблемы со здоровьем. С другой стороны, на сон влияют социальные факторы. Женщинам приходится вставать по ночам к детям, ухаживать за больными и престарелыми.

Нет научно обоснованных доказательств того, что женщинам именно нужно спать дольше. Просто из-за прерывистого и неполноценного сна женщины вынуждены добирать количеством. Поэтому они действительно часто спят дольше мужчин, но суммарная разница небольшая — меньше получаса в сутки.