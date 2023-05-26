Практика генерал-губернаторства в Беларуси, похоже, не прижилась

В ноябре 2011 года Александр Лукашенко присвоил звания генерал-майора председателям всех облисполкомов и Минского горисполкома. И сказал, что теперь так и будет.

Позже он неоднократно подчеркивал, что регионами у нас руководят генерал-губернаторы, и они головой отвечают за территориальную оборону.

Но, похоже, традиция не прижилась.

Сегодня «уровень знаний в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах», а также навыки владения стрелковым оружием повышали председатели областных и Минского городского исполкомов, военные комиссары областей и Минска. Руководил сборами лично министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

А вот губернаторы, как выяснилось, все-таки не стали генералами.

Это на фото Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома. Должность занимает с декабря 2021 года.

А это Александр Турчин, председатель Минского облисполкома. На должнсть назначен 3 декабря 2019 года.

Здесь в правом углу что-то внимательно изучает Анатолий Исаченко, с декабря 2021 года — председатель Могилевского облисполкома.



Как видим, звезд на погонах у них нет.

А это председатели Брестского и Гомельского облисполкомов Юрий Шулейко и Владимир Караник. И видим, что Караник действительно генерал-майор.



Напомним, что Северо-Западным краем Российской империи (нынешней Беларусью) руководили именно генерал-губернаторы.