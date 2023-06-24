Позовет ли Россия войска ОДКБ на помощь для подавления мятежа?

России не понадобится помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

О возможности участия организации он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, это не потребуется. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы этот мятеж не распространялся дальше задекларированных действий, чтобы его локализовать в начале. Самое главное сегодня — чтобы всем было понятно, что делать и как делать. Я думаю, что действия ОДКБ здесь не нужны. Здесь больше не ресурсы нужны, а правильные решения», — объяснил он.

Известно, что президент России сегодня звонил в Беларусь Алексанру Лукашенко, а также в Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. После чего Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России.