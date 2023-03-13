Пожар в столичной многоэтажке: работники МЧС спасли хозяйку квартиры

Неудачно покурила и попала в больницу с ожогами. «13 марта 2023 года в 10-08 на номер «112» от очевидцев поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Могилевской в Минске, — сообщает МЧС. — По адресу выехали подразделения МЧС.

По прибытии спасателей к месту по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки было установлено, что в жилой комнате двухкомнатной квартиры на девятом этаже дома произошло загорание имущества на площади 8 кв.м.

Работниками МЧС на полу в коридоре в сознании была обнаружена хозяйка квартиры. Спасатели вывели ее из опасной зоны и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками женщина была госпитализирована с ожогами, термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения.

Эвакуация не проводилась — не требовалась. Пожар ликвидирован спасателями. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате на площади 8 кв.м, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйкой квартиры».