Пожар в столичной бане: эвакуированы 19 человек

Сегодня днем на номер «112» поступило сообщение о загорании в парильном отделении БОК «Лазня» по улице Марьевской в Минске.

Как выяснилось, «в парильном помещении на первом этаже трехэтажного здания банно-оздоровительного комплекса «Лазня» произошло загорание деревянной обшивки на площади 15 кв.м».

«Работниками МЧС из здания комплекса эвакуированы 19 человек, — сообщает МЧС. — Пострадавших нет. Пожар ликвидирован спасателями.

В результате происшествия повреждены деревянные элементы парильного помещения, закопчены стены и потолок моечного помещения.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал электропечи)».