Пожар в начальной школе в Польше: 18 учеников пострадали

В начальной школе в Тромбки-Вельке, Гданьском повете Польши, произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 18 детей. Инцидент произошел в классе после того, как аккумулятор телефона одного из учеников в его рюкзаке загорелся. В момент пожара в классе находилось 18 детей и учитель.

Один из сотрудников школы сумел потушить пожар и вынести рюкзак за пределы здания. Вследствие инцидента была объявлена эвакуация, и 363 человека, включая 341 ребенка и 22 сотрудника школы, были эвакуированы.

Пострадавшие ученики почувствовали недомогание из-за отравления угарным газом и были осмотрены медиками. В настоящее время проводится проветривание классов, а пожарные проверяют концентрацию опасных газов.