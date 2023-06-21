Пожар в чаусском филиале ОАО «Бабушкина крынка»: погиб главный инженер

21 июня в 13-31 спасателям поступило сообщение о задымлении в здании цеха по переработке и хранению сухого молока на территории Чаусского филиала ОАО «Бабушкина крынка», сообщает пресс-служба МЧС.

Прибывшие к месту вызова работники МЧС обнаружили внутри цеха плотное задымление.

Как рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, в ходе локализации пожара спасатели МЧС обнаружили тело главного инженера – 62-летнего местного жителя. Бригадой скорой медицинской помощи была констатирована его смерть.

Предварительно установлено, что в цеху предприятия силами сторонней организации осуществлялся демонтаж труб. Из-за пожара в цеху, где находится около 450 т сухой молочной смеси, частично обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.