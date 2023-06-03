Пожар на мусорном полигоне под Дзержинском тушили 9 часов

«2 июня в 11-11 спасателям поступило сообщение о загорании мусор на полигоне твердых бытовых отходов в д. Буда Дзержинского района, — сообщила пресс-служба МЧС. — Прибывшие спасатели обнаружили горение мусора на площади 500 кв. м. На месте работает шесть единиц техники МЧС, а также 10 единиц техники субъектов хозяйствования. В 13-41 загорание было локализовано.».

«Загорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Дзержинском районе спустя 9 часов тушения ликвидировано», — сообщил вчера вечером телеграм-канал МЧС.