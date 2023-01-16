Повышает потенцию, помогает худеть и укрепляет иммунитет

Иван-чай долгое время был недооценен и считался сорняком, а сейчас он активно используется в народной медицине, косметологии и кулинарии всего мира.

Что такое иван-чай

Иван-чай (ботаническое название кипрей) – род многолетних растений семейства кипрейные, растущий в регионах Северного полушария с умеренным климатом.

Существуют 14 видов этого растения, однако наиболее широко используются только два: узколистый и широколистый.

Иван-чай может вырастать в высоту до 2 метров. Растение имеет прямостоячие, округлые стебли. Цветки ярко-розовые или сиреневые, образуют форму конуса.

Свое интересное название иван-чай получил благодаря своим целебным свойствам, укрепляющим мужскую силу и здоровье. Другое название этого растения – копорский чай (так как в селе Копоры в XVIII веке было открыто производство иван-чая).

Польза иван-чая

Уникальность иван-чая заключается в концентрации полезных веществ. Он содержит витамины А, В 1 , В 2 , В 5 , В 6 , В 9 , С, РР, а также железо, медь, марганец, калий, кальций, натрий, бор.

Благодаря дубильным веществам, входящим в состав, иван-чай обладает противовоспалительными, успокоительными, кровоостанавливающими, противосудорожными, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами.

Лечебные свойства для женщин

Восстанавливает гормональный фон.

Улучшает психоэмоциональное состояние.

Укрепляет волосы и ногти, улучшает качество кожи.

Восполняет дефицит железа.

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта.

Нормализует обмен веществ, помогает в похудении.

Улучшает качество сна.

Снижает вероятность появления злокачественных опухолей.

Лечебные свойства для мужчин

Повышает иммунитет.

Помогает в лечении воспаления простаты, оказывает профилактическое действие.

Повышает потенцию.

Помогает в борьбе с бесплодием.

Помогает при похмелье.



Противопоказания

Кипрей достаточно безобиден, однако противопоказан при тромбозе, варикозе, тромбофлебите, индивидуальной непереносимости или аллергии на растение. При длительном и непрерывном употреблении иван-чая могут развиться функциональные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Важно! Иван-чай может оказывать легкое слабительное действие.

Применение в медицине

Иван-чай применяется для профилактики заболеваний мочеполовой системы. В народной медицине растением лечат заболевания желудочно-кишечного тракта. В листьях кипрея содержится слизь, которая благодаря обволакивающему действию очень эффективна при проблемах с желудком и кишечником.

Иван-чай активно применяют для лечения «мужских» болезней, воспалений кожи, а также для повышения иммунитета.

Из растения делают настойки, готовят лечебные отвары, которые широко используются в лечебных целях.

В косметологии

Благодаря своим целебным свойствам иван-чай широко используется в косметологии. Маски для лица на основе иван-чая эффективно стягивают поры, способствуют нормализации деятельности сальных желез, питают и разглаживают кожу.

Белковая маска с иван-чаем

Белок 1 яйца взбивают с добавлением 3–4 капель лимонного сока и 10 миллилитров настойки иван-чая. Наносят маску на кожу лица и шеи на 10–15 минут, затем смывают прохладной кипяченой водой.

В кулинарии

Целебный чай – вот для чего в первую очередь собирают и засушивают бутоны и листья кипрея. Однако в кулинарии применение иван-чая на этом не заканчивается: молодые ростки, например, добавляют в салаты, а корневища сушат, измельчают и добавляют в выпечку.

Как правильно заваривать чай

При правильном заваривании иван-чай сохраняет все полезные свойства и оказывает оздоровительное действие на организм.

Для того чтобы приготовить порцию иван-чая, возьмите чайную ложку сушеных листьев и залейте их 100 миллилитрами воды. Идеальная температура заваривания 90–95 градусов. Дайте настояться напитку 8–10 минут, а затем добавьте еще воды. Напиток готов к употреблению. По желанию можно добавить мед, мяту или лимон.