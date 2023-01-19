В РУВД Советского района Минска обратилась минчанка, которая передала деньги курьеру телефонных аферистов.

История известная: на домашний телефон пенсионерке позвонила девушка, которая представилась невесткой и сообщила, что якобы попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо передать крупную сумму.

Потерпевшая собрала свои сбережения и передала курьеру 6000 долларов США.

Милиционерам пенсионерка призналась, что знала о мошенничестве, но поверила в то, что голос действительно принадлежит невестке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Милиция напоминает: при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить родственнику и сообщить о произошедшем в милицию.