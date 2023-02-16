Потратила деньги фирмы на покупку загородного дома

По данным следствия, 32-летняя обвиняемая с января 2021 года по ноябрь 2022 года, работая директором одной из частных фирм по продаже экскурсионных туров, похитила средства организации в размере более 600 тысяч рублей.

Во что рассказывает Следственный комитет: «Женщина принимала от агентов наличные деньги клиентов за оплату услуг фирмы. В начале прошлого года она перестала зачислять выручку на расчетный счет предприятия и хранила деньги в сейфе, доступ к которому имела единолично. Из-за отсутствия контроля со стороны учредителей обвиняемая брала, по ее мнению, незначительные суммы и тратила их на личные нужды: покупку одежды, косметики, путешествия и походы к косметологу.

Почувствовав азарт и вседозволенность, фигурантка решила совершить более дорогую покупку. Она нашла подходящий вариант загородного дома и не скупясь на его стоимости заплатила деньгами фирмы 75 тысяч долларов. В дальнейшем внесла еще несколько платежей по лизингу автомобиля. К слову, «незначительными» суммами обвиняемая считала от 500 до 3 тысяч рублей.

Разоблачить преступную схему удалось учредителю. Результатами проверки баланса организации он поделился с сотрудниками милиции.

Следователем допрошены обвиняемая и свидетели. К материалам дела приобщена финансовая документация и иные сведения, на которых зафиксирована преступная деятельность фигурантки.

Действия директора фирмы квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу».