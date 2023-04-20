Потеряли 1000 рублей. В Орше несколько семейных пар при покупке детских колясок нарвались на мошенников

Коляски покупали через социальные сети.

«Продавцы обещали выгодную цену, множество положительных отзывов и быструю доставку, — сообщает УВД Витебского облисполкома. — Однако, после перечисления продавцу денег на банковский счет, покупатели не получили свой товар.

3 семейные пары пострадали от мошенников, потеряв около 700-1000 рублей каждая. Обманутые граждане обратились за помощью в правоохранительные органы».

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.

«Социальные сети – не место для совершения покупок, — говорят в милиции. — При переводе предоплаты нет никакой гарантии на получение товара, а также на возврат денежных средств. Предоплата путем пополнения карты – верный признак рискованной сделки. Покупки в интернете лучше совершать в официальных магазинах, работающих в установленном закон порядке».