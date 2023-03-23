Потеря ледников обернется гигантской проблемой для всего мира

«Глобальное потепление – это предупреждение о том, что мы сбились с пути, – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на форуме, посвященном провозглашению 2025 года Международным годом сохранения ледников. – Антарктида ежегодно теряет в среднем 150 миллиардов тонн ледяной массы. Гренландская ледяная шапка тает еще быстрее, теряя 270 миллиардов тонн в год. Для сравнения: общий объем тающего льда за один год эквивалентно ледяному пласту высотой пять метров, способному покрыть всю мою родную – страну Португалию».

Антониу Гутерриш напомнил, что ледники представляют собой крупнейший резервуар пресной воды на планете. Почти два миллиарда человек – каждый четвертый житель Земли – живут в районах, которые обеспечиваются водой за счет ледников и сезонного таяния снега.

В новой подборке данных, опубликованной Всемирной метеорологической организацией, говорится о том, что средний уровень мирового океана с 1900 года повышался быстрее, чем за все предыдущие столетия в последние три тысячи лет.

«Если мы не обратим эту тенденцию вспять, последствия будут катастрофическими, – подчеркнул глава ООН. – В Азии, например, десять крупнейших рек берут начало в Гималайском регионе, снабжая пресной водой 1,3 миллиарда человек».

Антониу Гутерриш поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за то, что его страна играет ведущую роль в привлечении общественного внимания к проблеме сохранения мировых ледников.

«Президент Рахмон давно предупреждал о разрушительных последствиях этой тенденции, – сказал Генеральный секретарь ООН. – Мы видели, как таяние гималайских ледников усугубило наводнения в Пакистане. Потеря этих гигантов станет гигантской проблемой для всего нашего мира».