Постпред в ООН: «Тактического ядерного оружия в Беларуси еще нет»

Практических шагов по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси пока не предпринято, заявил в ходе дебатов белорусский постоянный представитель при ООН Валентин Рыбаков.

«Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении», – сказал он.

При этом Рыбаков по-прежнему настаивает, что это суверенное решение любой страны, чтобы защитить себя от вызовов и угроз.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что хранилище для ядерных ракет на территории Беларуси будет готово к 1 июля 2023 года. Он уточнил, что Москва не будет передавать Беларуси ядерное оружие, а оставит контроль и управление им за собой.