Посольство Германии ищет водителя

Зарплата – 860 евро.

Нужно хорошо знать немецкий или английский, русский или белорусский.

Но это не все требования.

«С мая 2023 года Посольству Федеративной Республики Германия в Минске требуется водитель на полный рабочий день, — говорится в объявлении на сайте посольства . — Работа предполагает, в частности, следующий круг обязанностей: управление служебными автомобилями; уход за служебными автомобилями, их обслуживание и ремонт; оказание помощи административно-хозяйственному отделу по иным вопросам, по необходимости.

Необходимы следующие умения и навыки: стаж работы водителем легковых автомобилей (либо в смежной профессии); ответственная, осторожная манера вождения, отсутствие административных штрафов, связанных с нарушением ПДД; готовность к сверхурочной работе, по необходимости в выходные и праздничные дни (…).

Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю (с понедельника по пятницу). Работа осуществляется в две смены. Зарплата устанавливается согласно действующей тарифной сетке по оплате труда в Посольстве.

Начальная заработная плата составляет 860 евро в месяц до вычета налогов (выплачивается в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ). Первоначально заключается трудовой договор на один год с возможностью продления. Испытательный срок — три месяца».

Вера ВИР.