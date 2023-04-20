Посольство Германии ищет сотрудников в паспортно-визовый отдел

Начальная заработная плата — 1 133 евро брутто в месяц (без вычета платежей во все социальные фонды (пенсионный, больничный и другие) и без вычета налогов, выплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка).

Объявление появилось на сайте немецкого посольства.

«Если вы хорошо знаете немецкий, русский, а в идеале еще и белорусский, владеете компьютером, имеете опыт работы в визовой сфере, то, возможно, это вакансия для вас, — говорится на сайте посольства. — Посольство Федеративной Республики Германии в Минске к середине мая 2023 года ищет сотрудников в паспортно-визовый отдел».

Последний срок подачи заявок — 30 апреля.