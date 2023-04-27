Посольство Франции в Беларуси ищет сотрудника в отдел протокола

Приступить к работе нужно в ближайшее время.

В должностные обязанности работника отдела протокола будет входить налаживание и поддержка контактов с дипломатическими представительствами и международными организациями, аккредитованными в Республике Беларусь; налаживание и поддержка контактов с белорусскими официальными организациями; создание и укрепление сети профессиональных контактов; организация встреч; функции русско- и франкоязычного секретаря; организация официальных визитов по Беларуси (Минск и области);

Нужно будет делать переводы различной тематики с/на французский, русский, белорусский, английский языки; оказывать содействие дипломатам–французам в решении вопросов, связанных с их пребыванием в Беларуси (аккредитация, визы, переезд, обращение в медучреждения и т.д.);

Требования к кандидату простые:

Соблюдение правил конфиденциальности и профессиональной этики

Знание французского, русского, белорусского и английского языков

Умение работать в команде, гибкость, креативность, пунктуальность

График работы: будние дни с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30 (до 16:00 — по пятницам).

«Заинтересованные кандидаты могут отправить документы (мотивационное письмо, CV, копию паспорта и, при наличии, копию вида на жительство) в электронном виде на email admin-etrangers.minsk-amba@diplomatie.gouv.fr», — говорится на сайте посольства Франции в Беларуси.

Срок подачи документов до 10 мая 2023 года включительно.