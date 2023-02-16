Посольство Франции предупреждает: ни одно агентство не может гарантировать получение визы

На сайте посольства появилось напоминание о необходимости соблюдать надлежащую практику записи на прием в визовый отдел:

«Посольство Франции напоминает посетителям визового отдела, что сбор за оформление краткосрочной шенгенской визы составляет 35 евро для граждан Беларуси старше 12 лет.

Посольство не взимает плату за запись на прием.

Посольство призывает просителей визы с большой осторожностью относиться к сомнительным предложениям, которые делают некоторые агентства или посредники, чтобы облегчить получение записи на прием или визы».

Ни одно агентство или посредник не может гарантировать получение визы в посольстве или определенный срок ее действия.