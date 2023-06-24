Посольство Беларуси в России сообщило телефоны для экстренной связи

«В связи с ситуацией, сложившейся в Ростовской области, находящиеся там граждане Беларуси в случае экстренной ситуации могут обратиться к руководителю отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Денису Игоревичу Тимохину по телефону +7 918 5580181», — сказали в дипмиссии.

«Посольство также обращается к гражданам Беларуси, находящимся на территории Российской Федерации, с просьбой соблюдать спокойствие, не подаваться на информационные вбросы и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Телефон дежурного посольства Беларуси в России +7 495 7776644», — подчеркнули в диппредставительстве.