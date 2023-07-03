Посольства Беларуси дали приемы в честь Дня Независимости

Торжественные приемы в честь главного государственного праздника Беларуси прошли в посольствах нашей страны за рубежом.

На некоторых можно было убедиться, что вообще-то послы Беларуси — это люди в форме.

Так, например, поступил Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков.

Некоторые, наоборот, форму сняли. Как глава белорусской дипмиссии в Азербайджане Андрей Равков.

Напомним, что Равков — бывший министр обороны Беларуси, бывший глава Совета безопасности Беларуси, генерал-полковник.

А вот надеть белорусскую вышиванку никто из послов почему-то не решился. По крайней мере, мы не нашли таких фото на сайтах белорусских диппредставительств.

В белорусском посольстве на Кубе гостей на приеме развлекала обладательница Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске – 2018» Ребека Эмбиль, а также Ласара Кати Лима Ремихио, которая планирует принять участие в Славянском базаре в этом году.

А вот в Сеуле (Корея) нашлись представители белорусской диаспоры, которые смогли добавить торжеству белорусскую нотку.

Самые масштабные празднования состоялись в белорусском посольстве в Москве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров присутствовал лично.