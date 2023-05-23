Посол Беларуси пришел в вышиванке

Посол Беларуси в Доминиканской Республике Валерий Барановский вручил верительные грамоты президенту этой страны Луису Родольфо Абинадеру Короне.

Об этом сообщает сайт белорусского посольства на Кубе, так как Валерий Барановский совмещает обязанности дипломатического представителя нашей страны в обоих государствах.

Примечательно, что на вручение верительных грамот посол пришел в вышиванке.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Доминиканской Республикой установлены 18 апреля 2001 года. Сначала сотрудничество велось на уровне консульств. В декабре 2021 года посол Республики Беларусь в Республике Куба Валерий Барановский был назначен послом в Доминиканской Республике по совместительству.