Последствия подрыва Каховской ГЭС: поля могут превратиться в сухую степь

Украина и Россия сошлись хотя бы в одном – подрыв Каховской ГЭС это теракт. Правда, винят в этом друг друга.

Впрочем, системы спутникового наблюдения сегодня таковы, что установить истину будет не сложно. Зато очень сложно будет восстановить нормальную жизнь людей и экологию региона.

Последствия катастрофы – ужасают. Многие люди потеряли свои дома, которые просто уплыли вместе с потоками воды. Подрыв ГЭС стал серьезной проблемой и для аграрного будущего Украины.

Только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопило около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На левобережье, подконтрольном России, эта цифра может быть в разы выше, так как этот берег более низкий. Соответственно, туда ушло больше воды.

Более подробные данные специалисты обещают озвучить в ближайшие дни, когда проанализируют информацию о затоплении.

По предварительным расчетам максимальный уровень воды поднимется на 1,6 метра в верхних частях низовья Днепра (Новая Каховка, Днепряны, до поселка Львовского). Ниже уровень будет подниматься до метра высоты от нынешнего, далее будет от полуметра до 0,3 в районе Кизомиса.

Для низовья Днепра, по мнению экологов, ситуация не так опасна — — поднятие уровня воды будет кратковременным, не более недели.

Намного хуже последствия будут для экологии региона — из-за осушения водохранилища.

«Осушение именно Каховского водохранилища, обнажение многолетних иловых накоплений и всей флоры, находящейся там фауны приведет к заражению воды, падению уровня Каховского водохранилища ниже отметки 12,7 метра Балтийской системы. И это будет влиять на работу атомной электростанции», — сообщил представитель Херсонского государственного аграрно-экономического университета.

Ожидается, что больше всего пострадает Национальный Нижнеднепровский природный парк, расположенный ниже Каховки. Эта дельта Днепра – чрезвычайно ценная природная территория. Поэтому в 2015 году там был создан Национальный природный парк. Очевидно, все что там есть, будет смыто водой. А это многочисленные острова, проливы, заливы, луга, заболоченные участки возле Днепра. Все это попадает в зону волны от ГЭС.

Сколько лет потребуется для восстановления флоры и фауны региона, специалисты сказать пока не берутся.

Будут последствия и для сельского хозяйства, так как Каховское водохранилище обеспечивало орошение значительной территории Херсонской области и Крыма. Сельское хозяйство без этого водохранилища обречено на упадок, серьезные сложности с питьевой водой будут и у Крыма.