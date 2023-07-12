Последовательницу серийного убийцы Мэнсона освободили из тюрьмы спустя 53 года

Она была осуждена за два убийства.

Лесли Ван Хаутен — самая юная последовательница серийного убийцы и лидера культа Чарльза Мэнсона — была освобождена из тюрьмы условно-досрочно. Она провела в заключении 53 года.

Об этом пишет The Guardian.

В 1969 году Лесли Ван Хаутен была приговорена к пожизненному заключению за два убийства. Просьба о ее условно-досрочном освобождении отклонялась 19 раз, однако сейчас комиссия по помилованию постановила, что заключенная больше не представляет необоснованной опасности для общественной безопасности.

Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который неоднократно блокировал условно-досрочное освобождение Хаутен, заявил, что в этот раз не будет оспаривать решение в Верховном суде штата. По его словам, «это вряд ли увенчается успехом».

Лесли Ван Хаутен было 19 лет, когда она совершила два убийства. Изначально ее приговорили к смертной казни, однако потом приговор заменили на пожизненное заключение в связи с тем, что Верховный суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной.

Летом 1969 года Чарльз Мэнсон и три его сообщницы, которые состояли в его коммуне «Семья», убили семерых человек. Непосредственным исполнителем убийств Мэнсон не был, однако его признали виновным в их организации и приговорили к смертной казни. Позднее приговор, как и у остальных осужденных по этому делу, был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения.

В 2017 году Чарльз Мэнсон умер в тюремной больнице. Ему было 83 года.