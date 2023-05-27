После замужества Рита Дакота показала зубки Ксюше Собчак

Певица Рита Дакота, она же бывшая минчанка Маргарита Герасимович, 24 мая вышла замуж за своего возлюбленного Федора Белогая.

Нетривиальный подход пары к выбору свадебных образов в социальных сетях не обсудил только ленивый, фото жениха и невесты молниеносно разлетелись по всем светским СМИ и Telegram-каналам. Не промолчала даже Ксения Собчак, которая одной из первых среди медийных персон в своем Telegram-канале деликатно покритиковала Дакоту. Она поздравила Риту с замужеством, но заявила, что время свадеб в майках и спортивных костюмах прошло, и что сейчас есть лаконичные платья для тех, кто не желает выглядеть тортом.

Рита, впрочем, тоже за словом в карман лезть не привыкла.

«Ксения Анатольевна, мы тут вместо модных платьев и торжеств решили в МФЦ расписаться и ехать детский дом ремонтировать. Вот такая необычная свадьба у нас получилась. Но всем, кто переживает вместе с Ксенией Анатольевной, скажу: вы не переживайте, платье случится летом на небольшой вечеринке у моря, для друзей (это тоже не совсем прям свадьба-свадьба, скорее ханимун, в который мы друзей возьмем). Вот там я в платье и наряжусь, пожалуй. Может, и не в сильно модное и «лаконичное», я не гуру в этом, но, вероятнее всего, в белое. А вообще, я всегда в таком виде в МФЦ хожу. А вы в каком?» — написала Рита.

Для сведения: МФЦ – это многофункциональный муниципальный центр, в которых в России располагаются ЗАГСы.

А мы, в свою очередь, хотели бы напомнить, что сама Ксения Собчак заключать брак с режиссером Константином Богомоловым ехала в привычном свадебном наряде, но в катафалке. Поэтому могла бы и помолчать.