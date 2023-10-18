После развода с Брежневой, Константин Меладзе впал в депрессию

Восемь лет официального брака между Верой Брежневой и Константином Меладзе завершились разводом, что стало неожиданностью для поклонников звёздного дуэта. По всей видимости, переживать разрыв отношений с бывшим спутником жизни оказалось непросто для композитора.

Новость о разводе появилась вскоре после подтверждения Верой Брежневой на своих страницах в социальных сетях. По наблюдениям, слухи о непонятках в их отношениях бродили уже около года, однако сама пара решала не комментировать ситуацию. Наконец, осенью 2023 года, Вера подтвердила развод.

Впоследствии бывшие супруги начали разделять имущество, включая продажу своего дома в Московской области за 350 миллионов рублей, который уже нашел новых владельцев.

Сообщается, что Константин Меладзе находится в глубокой депрессии сразу после развода. Даже предложения о создании новой музыки за большие гонорары он отказывается принимать, аргументируя это отсутствием вдохновения. Также известно, что окончание действия вида на жительство и ликвидация индивидуального предпринимательства усугубили ссоры между Меладзе и Брежневой. Певица активно призывала композитора разделять её политические взгляды, но это не сошлось с принципами Меладзе. Возможно, это стало решающим фактором для разрыва отношений.

По словам источников, бывшие супруги расстались практически как враги, но развод принес Константину Меладзе новые возможности. Ему удалось дистанцироваться от Веры Брежневой и благодаря влиятельным связям получить новый вид на жительство в России. Теперь, он больше не будет сотрудничать с Верой, не запрещая ей исполнять свои композиции, но также не создавая новых. Меладзе будет продолжать получать авторские отчисления.