«После работы на два часа»: Симоньян зовет россиян делать снаряды 

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила использовать бесплатный труд граждан России в военных целях.

«Снарядный голод, безусловно, есть… У нас что в войне 1812 года, что в Крымской войне, что в Первой мировой постоянно с этим сталкиваемся… Мы сидим здесь, в тылу. Если не получается у промышленности, давайте возьмем себя в руки. Спросите каждого второго! Мы не готовы после работы выйти на два часа помочь, пока это все идет? Если надо! Никто даже не говорит, что надо. Все говорят, что «все в порядке». А спрашиваешь военкоров, они говорят «не очень в порядке» или «очень не в порядке», — рассказала пропагандистка.