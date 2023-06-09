Посещать леса пока нельзя

Из-за чрезвычайной пожарной опасности на большей части территории Минской, Могилевской, Гомельской областей и Минска объявлено штормовое предупреждение.

В МЧС прогнозируют 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности: фактором опасности является возникновение пожаров в природных экосистемах.

«В Брестской области, где и отмечались опасные природные явления, произошли возгорания в лесхозах Ивацевичского и Барановичского районах, — сообщил телеканал СТВ. — Потушить пламя удалось достаточно оперативно. Всего за минувшие сутки по стране сотрудники гослесохраны ликвидировали 23 лесных пожара. Во многих регионах Беларуси до сих пор сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Запреты и ограничения на посещение лесов вновь введены по всей стране».