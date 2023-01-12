Теперь заплатит огромную сумму денег, чтобы возместить ущерб, причинённый городскому имуществу — в стократном размере

В столичную милицию поступило сообщение о том, что неизвестным поврежден остановочный пункт общественного транспорта по улице Голубка.

Сыщики Фрунзенского РУВД по подозрению в совершении хулиганских действий задержали 19-летнего минчанина. Задержанный пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки. Уже ночью, находясь на улице, молодой человек в ходе переписки в мессенджере поругался с девушкой. Разозлившись, фигурант нанес несколько ударов ногами по остановке, в результате чего разбил стекло.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело за хулиганство. Помимо привлечения к установленной законом ответственности, фигурант будет обязан возместить причиненный ущерб в сумме свыше 34 тысяч рублей.