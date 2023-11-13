Попытка вывоза: В Витебске задержаны сутенеры, вербовавшие девушек для проституции за границей

Сотрудники отдела нравов УВД Витебской области совместно с ОМОНом задержали мужчину и женщину, занимавшихся сутенерством и пытавшихся вывезти за границу двух гражданок Беларуси с целью занятия проституцией.

По информации Министерства внутренних дел, 39-летний мужчина и его 38-летняя сожительница, долгое время проживавшие в России, вернулись в Беларусь с намерением вербовать девушек для сексуальной эксплуатации за границей. Злоумышленники использовали социальные сети для знакомства с потенциальными жертвами и предлагали им заняться проституцией. При этом обещали высокий заработок, комфортные условия и предоставление жилья.

Подозреваемые были задержаны с поличным в момент попытки вывоза двух завербованных белорусок. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на организацию и использование занятия проституцией». Следствие продолжает работу по выявлению всех обстоятельств инцидента.