Попытка ввезти «Маузер» через белорусскую границу: россиянина задержали

На границе Беларуси и Польши белорусские пограничники задержали гражданина России, проживающего в Австрии, при попытке ввоза карабина «Маузер КА-98» и двух штык-ножей. Мужчина утверждал, что перевозил эти предметы для добавления в свою коллекцию.

Инцидент произошел утром 6 октября в пункте пропуска Брест на границе между Беларусью и Польшей. В ходе осмотра автомобиля мужчины пограничники обнаружили оружие и штык-ножи времен Великой Отечественной войны.

Согласно информации от Госпогранкомитета Белоруссии, мужчина утверждает, что эти предметы предназначались для добавления в его коллекцию. Однако оружие было передано сотрудникам Московского РОВД Бреста для проведения экспертизы.

Важно отметить, что незаконное перемещение оружия через границу может повлечь за собой серьезные юридические последствия, включая лишение свободы на срок до семи лет.