Попрощаемся с WebMoney

В августе белорусов ждут изменения в работе системы электронных расчетов WebMoney, которая появилась в 1998 году.

Электронные кошельки в нашей стране довольно популярны. К примеру, благодаря им можно погасить счета за коммунальные услуги, мобильную связь и интернет, заказать доставку еды, делать покупки в интернете.

Однако, как сообщает «Технобанк», который является оператором этой системы в Беларуси, с 21 августа 2023 года прекращается эмиссия электронных денег WBM-белорусские рубли международной платежной системы WebMoneyTransfer.

Владельцев электронных кошельков предупредили, что остатки средств на счетах нужно успеть вывести на протяжении трех месяцев в порядке, предусмотренном законодательством.