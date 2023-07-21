«Поправилась на 12 килограммов»: супермодель Екатерина Доманькова рассказала о своей четвертой беременности

Как сообщала «Народная Воля», недавно Екатерина снова стала мамой.

Беременность, кстати, была запланированной.

— Эта была самая волшебная из всех моих беременностей, — поделилась в соцсетях своими ощущениями Екатерина Доманькова. — Мы с моим животом были в центре домашнего внимания. Девочки окружили меня невероятным теплом и заботой, и это было не сравнимо ни с чем.

Когда я была беременна в предыдущие разы, дочки были совсем маленькими и новости о расширении семьи не вызывали столько трепета и умиления, как в этот раз, такой осознанный для всех. И долгожданный. Даже не знаю, сколько раз за последние годы я слышала «Мама, ну роди нам мужичка!».

Откуда взялась такая формулировка — ума не приложу. Но запрос вселенной был сформулирован очень чётко! И она с любовью исполнила желание всей семьи.

Вот несколько фактов о моей беременности:

Если предыдущие разы я очень хотела поскорее родить, то сейчас всё было наоборот: даже в последние недели, когда мне было тяжеловато, я говорила, что не хочу расставаться с животом. И из-за подступающего волнения «справлюсь ли я?», и из-за понимания, что пятый животик я вряд ли осилю (хотя…).

В четвертую беременность я входила в своей лучшей физической форме, и она стала самой активной из всех: я регулярно занималась спортом, в том числе делала силовые тренировки, много ходила и активничала.

Я не занималась несколько недель в конце первого триместра, когда меня мучила сильная слабость, а в последний месяц только плавала 1-2 раза в неделю по 30 минут.

К беременности я специально не готовилась по этой же причине: моё тело и здоровье были в отличном состоянии. Единственное, начала принимать фолиевую кислоту, когда приняли решение о четвертом ребенке.

Раз в неделю с 16ой недели я делала массаж. Никаких активных косметологических процедур, конечно, не было, только массажи/уходы и пилинги PRX.

Во время беременности я принимала различные бады, но поделиться с вами не смогу, потому что эту ответственность должен брать на себя врач.

Начала регулярно медитировать, использовала приложения Expectful и Calm.

Я поправилась на 12кг, равно как и во все предыдущие беременности.

У меня совсем не было желания есть что-то особенное. Совершенно не хотелось белка: рыбу и мясо заставляла себя есть через силу. Единственное, чего мне действительно хотелось, — это молочных продуктов и фруктов, которых в моем рационе всегда мало.

В предыдущие свои беременности я всегда очень расслаблена и спокойна, и эта не стала исключением. Максимальный чил и никаких эмоциональных качелей.

В этот раз к появлению малыша я готовилась активнее, чем когда-либо: пересмотрела кучу лекций по уходу, развитию новорожденных, послеродовому восстановлению.

Старалась снимать побольше милоты, чтобы когда-нибудь в будущем сделать для сына видео о том, как мы все его ждали! С девочками записала интервью об ожидании брата. Смотреть, пока не успокоятся гормоны точно не буду, рискую залить дом слезами умиления…

На фото я на 38-й неделе беременности. Это было всего месяц назад, а ощущение, что очень давно…