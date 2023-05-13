Понедельник в Минском городском суде станет «днем политическим»

Как следует из расписания работы суда, в понедельник 15 мая в Минском городском суде будут рассматриваться четыре уголовных дела. Статьи обвинения по всем этим делам – те, которые правозащитники часто относят к политическим. Но о двух обвиняемых ранее ничего не было известно.

Сначала – о тех, кто известен.

Судья Татьяна Фальковская начнет рассмотрение уголовного дела бывшего адвоката Алексея Бородко. Он обвиняется по части 3 статьи 130 Уголовного Кодекса «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Часть 3 указанной статьи предусматривает наказание за преступления, совершенные группой лиц, или имевшие тяжкие последствия. Наказание – от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Судья Анжела Костюкевич приступит к рассмотрению дела бывшего младшего научного сотрудника Института генетики НАН Беларуси Александра Кондратюка. Он был задержан в сентябре 2022 года, сначала получил 13 суток административного ареста, а потом стало известно о возбуждении уголовного дела. Кондратюка обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 ч. 1 — Оскорбление Президента Республики Беларусь (до четырех лет); ст. 130 ч. 1 — Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (до пяти лет); ст. 369 — Оскорбление представителя власти (до трех лет).

Про фигурантов еще двух дел ранее ничего не сообщалось. Это Александр Жандоров и Иван Пуздров. Обвинения все те же – разжигание вражды и оскорбление.

Ситуация может доказывать, что правозащитникам известно далеко не обо всех уголовных делах, которые имеют политический подтекст. Хотя с уверенностью об этом, конечно, можно будет говорить только когда станут известны детали каждого из уголовных дел.