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Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела о коррупции.

По данным следствия, 45-летний начальник смены одной из столичных диагностических станций получил незаконную прибавку к зарплате.

В августе прошлого года для проверки технического состояния личного автомобиля Mercedes к нему обратился 72-летний минчанин. При осмотре машины начальник смены зафиксировал, что состояние ручного тормоза не соответствует предъявленным требованиям. Пенсионер сообщил, что ему известно о данной неисправности, однако самостоятельно ее устранять он не стал. Когда сотрудник станции вносил сведения в электронную программу о состоянии авто, мужчина передал ему техническую карту. В документе находились деньги в качестве благодарности за то, что проверяющий «закроет глаза» на неисправность. Приняв взятку, сотрудник выдал диагностическую карту автовладельцу, свидетельствующую о полной технической пригодности автомобиля.

Уже вечером начальник смены был задержан сотрудниками милиции. На допросе у следователя мужчина рассказал, что ему попросту стало жалко пенсионера и он решил ему помочь, при этом сумму взятки заранее с ним не оговаривал.

В ходе расследования допрошены обвиняемый и свидетели, проведена очная ставка, к материалам уголовного дела приобщена диагностическая карта. На имущество фигуранта следователем наложен арест.

Действия 45-летнего начальника смены квалифицированы по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При изучении личности мужчины установлено, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Обвиняемый сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, в связи с чем  к нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

По инициативе УСК по городу Минску за выявленные нарушения при проведении государственного технического осмотра, создающие угрозу безопасности дорожного движения, станция техосмотра лишена лицензии.

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