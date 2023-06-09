Помилованию Софьи Сапеги помогло личное знакомство ее отца с губернатором Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, которому в Гомеле отдали арестованную, а потом помилованную россиянку Софью Сапега, рассказал KP.RU, как удалось этого добиться.

— А вы отца ее хорошо знаете?

— Он наш, коренной житель Владивостока. Занимался академической греблей, служил в морской пехоте. Но что-то, наверное, упустил в воспитании ребенка. Может, рановато отправил ее в другую страну учиться. И там ситуация повлияла на нее.

Но думаю, что более повлиял тот человек, который рядом с ней был. Человек, которого она считала близким, дружественным — Роман Протасевич. Которого, кстати, еще раньше помиловали. И он если уж не предал, так бросил.

— А про нее что скажете?

— Я с ней разговаривал, она осознала свои ошибки. И в назидание другим даже высказалась, что нужно составлять свое мнение, тщательно взвешивать каждое предложение, которое поступает от других людей. Прежде всего – от «свободолюбивых» волеизъявлений, которые идут со стороны Запада и наших граждан, поддерживающих политику Запада. Они же втягивают молодежь, а та поддается на эти сладкие уговоры. А потом эти молодые люди оказываются брошенными наедине со своими проблемами, никому не нужные. И на протяжении всей жизни на них останется это пятно.

— Я знаю, вы, как губернатор Приморского края, часто бываете в Беларуси по делам, встречаетесь с Лукашенко. На каком этапе заговорили о Сапеге?

— Я сразу после инцидента высказывался. Разные варианты предусматривались. А, когда появилась возможность, я просто передал Александру Григорьевичу обращение отца Софьи. И высказал свое отношение.

— Лукашенко прямо при вас обращение прочитал?

— Нет, принял документы. Потом я обратился еще раз по этому поводу.

— И что он сказал: мол, хорошо?

— Нет. Существует же законная процедура. Лукашенко принял решение, остальное – действия административных органов и аппарата.

— Что дальше?

— Зная ее отца, думаю, будет все в порядке. Ну, и я с ней провел несколько бесед, полагаю, что подобных ошибок она больше не сделает, будет поддерживать те решения, которые сейчас важны для нашей страны. У нее было время все обдумать, взвесить и понять истинные ценности.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сети появилось видео, где Софья Сапега стоит в аэропорту «Домодедово» на стойке регистрации на рейс в Дубай.

Российские СМИ сообщают, что девушка и в самом деле могла в самый последний момент изменить своё решение и вместо Приморья, куда собиралась после освобождения, вылетела вместе с отцом в Дубай. Возможно, просто на отдых. Не исключено, что транзитом затем они отправятся в Таиланд, где у отца Софьи есть небольшой бизнес.