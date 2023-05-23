Получить немецкое гражданство будет проще

Федеральное правительство Германии решило реформировать Закон о натурализации. Особенно выиграют от этого люди, которые долгое время прожили в стране.

Правящая коалиция согласовала основные черты реформы закона о гражданстве. Законопроект, предоставленный в распоряжение информационного агентства AFP, предусматривает ряд далеко идущих изменений:

натурализация должна быть упрощена, а двойное гражданство станет возможным в принципе;

натурализация людей, которые не могут себя содержать или уже совершили уголовное преступление в Германии, должна быть усложнена.

Основной упор планируемой реформы касается ускоренной натурализации: прежде всего, возможность быстрого получения гражданства должны иметь иммигранты, проживающие в Германии в течение нескольких лет.

До сих пор получить возможность натурализации можно было только спустя восемь лет. В будущем это можно будет сделать через пять лет, а в исключительных случаях — через три года, при наличии «особых достижений в интеграции». Сюда относятся, например, хорошее знание языка, волонтерство или особые заслуги.

Дети, родившиеся в Германии от родителей–иностранцев, смогут также быстрее стать немцами, если один из родителей легально прожил в Германии в течение пяти лет. Ранее это было возможно только после восьми лет.

Для получения немецкого паспорта людям старше 67 лет в будущем будет достаточно подтвердить владение устным языком.

Еще одно важное изменение касается так называемого двойного паспорта. В будущем иммигрантам будет разрешено сохранять свое первоначальное гражданство даже в случае натурализации. До сих пор двойное гражданство было возможно только в исключительных случаях.

Однако натурализации подлежат только те, кто «экономически интегрирован» и самостоятельно зарабатывает на жизнь, то есть не получает социальных пособий. Предусмотрены исключения, например, для давно работающих гастарбайтеров, которые потеряли работу не по своей вине, или для родителей несовершеннолетних детей, если один из родителей работает.

Проект также содержит более строгие положения в отношении случаев, препятствующих натурализации. В нем регламентируется, что определенные уголовные преступления — на почве расизма или антисемитизма, исключают возможность получения немецкого паспорта.