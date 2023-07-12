Польской журналистке на пять лет запретили въезд в Беларусь

Власти Беларуси запретил въезд в республику корреспонденту польского информагенства РАР Юстине Прус, которая работала в стране с 2016 года.

Как сообщает редакция PAP, запрет установлен на пять лет. В документе, который пограничники вручили журналистке, конкретная причина отказа во въезде в нашу страну, не указана.

Юстина Прус находилась в Беларуси во время массовых протестов после президентских выборов 2020 года, освещала начавшийся в 2021 году миграционный кризис, присутствовала на судебном процессе над журналистом Анджеем Почобутом.