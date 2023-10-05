В Польше на референдуме, проведение которого запланировано на 15 октября 2023 года вместе с парламентскими выборами, собираются вынести вопрос о сносе забора на границе с Беларусью.

Этот вопрос вызывает интерес и некоторые вопросы о его подлинной цели. Факты говорят о том, что поляки вложили значительные средства в строительство этого забора, утверждая его неотложную необходимость. Теперь, спустя короткое время, возникает вопрос о его демонтаже.

О чем это может свидетельствовать?

Следует обратить внимание на формулировку вопроса, предназначенного для референдума: «Поддерживаете ли вы ликвидацию забора на границе Польши с Беларусью?».

Это создает поле для политической манипуляции. Польская власть построила забор и сейчас пытается оправдать его наличие. Для многих граждан, с финансовой точки зрения, снос забора может показаться неразумным, учитывая затраты на его строительство.

Формулировка вопроса на референдуме может заставить людей ответить, что они не поддерживают его ликвидацию, что впоследствии будет интерпретироваться как поддержка антибелорусской политики правительства.

Таким образом, референдум может служить скорее созданию образа поддержки решений власти, чем решению собственно вопроса о заборе. Ну а забор, вероятно, останется, а его строительство может даже продолжиться.