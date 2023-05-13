Польские власти остановили протест местных перевозчиков на границе с Беларусью

Акция протеста на пограничном пункте пропуска «Кукурыки»/«Козловичи» закончилась. Польские власти приняли решение о разблокировании этого участка границы, несмотря на недовольство местных перевозчиков.

— Мы ознакомились с мнением полиции, — объясняет секретарь гмины Тересполя Данута Вовченяк. — Существует угроза жизни и здоровью людей, дорожному движению, кроме того, имеются протесты местных жителей.

«С ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Кукурыки». С 0.00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи» белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков», — сообщает белорусский Таможенный комитет.

В среднем в час польские контролирующие службы подают 25 машин.

«Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков», — добавили в комитете.

Акция протеста началась 9 мая и должна была продлиться до 27 мая. Ее организаторы сообщили, что перевозчики будут обжаловать решение чиновников в суде. И если выиграют, то протест возобновится в понедельник, 15 мая.