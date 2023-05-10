Польские дальнобойщики проводят акцию протеста на границе с Беларусью

Блокада терминала «Корощин», с нашей стороны это пункт пропуска «Козловичи», началась днем 9 мая. Напомним, это единственный оставшийся путь на белорусско-польской границе для фур.

«В акции протеста примет участие около сотни грузовиков. Сценарий уже отработанный. Раньше польские транспортные компании, начали аналогичную блокировку пункта пропуска на границе с Украиной. С помощью таких мер они требуют от правительства более выгодных условий для местных перевозчиков. После санкций ЕС в отношении Беларуси и России значительные льготы получили украинские перевозчики, а польские несут большие убытки. Сегодняшняя акция санкционирована. Разрешение на протест у польско-белорусской границы выдан сроком ровно на месяц», — сообщил телеканал СТВ.

В польских СМИ ситуация выглядит не совсем так. Согласно их сообщениям, участники протеста требуют запретить въезд в Польшу фур с белорусской и российской регистрацией, приостановить работу белорусских и российских предприятий под польским прикрытием.

В акции участвуют не водители, а предприниматели сферы грузоперевозок.

9 мая они пропускали для въезда на КПП один грузовик в час. Таким образом, из-за акции протеста за сутки через «Корощин» сейчас могут проехать только 24 фуры.