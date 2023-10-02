Польская погранохрана не подтверждает данные о 13 тыс. мигрантах, проникших в Германию

Польская служба пограничной охраны официально опровергла информацию о почти 13 тысячах мигрантов, которые якобы пересекли границу с Беларусью и проникли в Германию в текущем году. Сведения, опубликованные в пятницу Gazeta Wyborcza, не были подтверждены польскими властями, подчеркнула представитель погранохраны, поручик Анна Михальская.

«Эти данные были установлены немецкой стороной главным образом на основе показаний [самих] иностранцев и не были подтверждены польской стороной», — заявила Анна Михальская порталу WPolityce.pl. Она также добавила, что большинство мигрантов, задержанных на границе, не имели при себе никаких документов.

По словам Михальской, некоторые мигранты попадают на польскую территорию не из Беларуси, а через Литву и Латвию. Это связано с тем, что граница Литвы с Польшей является внутренней границей Евросоюза и не охраняется.

Кроме того, мигранты, ожидающие решения по своим заявлениям о предоставлении убежища, выезжают из Польши в Германию из временных центров содержания. Только в 2023 году было зарегистрировано 1,2 тысячи таких случаев. На границе Польши и Словакии в этом году также были задержаны 1 828 нелегальных мигрантов, сообщила Михальская.

По данным Gazeta Wyborcza, защитную стену, выстроенную на границе с Беларусью в 2023 году, удалось преодолеть около 30 тысяч мигрантов. Польские пограничники задержали 17 488 человек, а 12 971 мигрантов сумели достичь Германии, проходя через Польшу.