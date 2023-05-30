Польша закрывает границу для грузовиков из России и Беларуси

Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Такое решение приняли в польском Министерстве внутренних дел и администрации.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Он касается грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Беларуси и России.

Напомним, весной 2022 года был введен запрет на автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, в ЕС для белорусских и российских компаний. Это не касалось только транспорта со специальными пропусками, их могли получить, например, фармацевтические или сельскохозяйственные компании.

Беларусь в ответ ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС.

Перевозчики были вынуждены заниматься перецепкой прицепов и перегрузкой товаров. Cейчас нововведение польской стороны запрещает субъектам хозяйствования Европейского союза осуществлять перецепку белорусских и российских транспортных средств, прокомментировали БелТА в Госпогранкомитете Беларуси. Перегрузка товаров пока останется актуальной, только эта операция будет более затратной как по временным, так и по финансовым критериям, отметили в ведомстве.